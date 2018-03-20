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Вяльбе и Мамиашвили поставили в пример чиновникам
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Министр спорта России поставил в пример Вяльбе и Мамиашвили 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что главы всех российских спортивных федераций в своей работе должны брать пример с Елены Вяльбе и Михаила Мамиашвили, которые возглавляют Федерацию лыжных гонок России и Федерацию спортивной борьбы России соответственно. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Уж кто-кто, а Елена Вяльбе своей ежедневной работой, своим отношением заслужила результат, она молодец, полностью вовлечена в работу. Это пример руководителя федерации, где есть такой подход, там есть и результат. В летних видах спорта у нас такой Михаил Мамиашвили, спроси его в любой момент, кто что делает в федерации, что у него в международной, даст четкий ответ", — заявил Колобков, добавив, что ему хотелось, чтобы все руководители федераций так "жили спортом".
"В течение шести месяцев после Игр у российских спортивных федераций должны будут пройти выборы, будут заслушаны отчеты. И к некоторым федерациям есть вопросы", — добавил министр спорта.
Ранее Вяльбе оценила поступок немецкого лыжника, выступившего в российской форме.
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