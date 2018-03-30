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Пономарев выиграл гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев
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Пономарев выиграл гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Гонка прошла в подмосковном Пересвете, сообщается на сайте ПКР.
Пономарев, представляющий Пермский край, выступал со спортсменом-ведущим Андреем Романовым. Серебряную награду завоевал Александр Артемов из Москвы (спортсмен-ведущий Илья Черепанов), а замкнул тройку лучших Николай Полухин из Тюменской области (спортсмен-ведущий Эдуард Березин).
Команда «Югра» (Ханты-Мансийский автономный округ) стала чемпионом турнира по следж-хоккею. По итогам 7 туров коллектив набрал 18 очков. На втором месте расположился подмосковный «Феникс» (15 очков), на третьем — сборная команда Москвы (10 очков).
Обладателями наибольшего количества наград в своих классах на соревнованиях стали Станислав Чохлаев (3 золотые медали среди спортсменов с нарушением зрения), Иван Голубков (2 золотые, 2 серебряные и бронзовая награды среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), выступающих сидя) и Владислав Лекомцев (2 золотые и 2 серебряные награды среди спортсменов с ПОДА, выступающих стоя).
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