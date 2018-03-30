Пономарев выиграл гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев

Команда «Югра» (Ханты-Мансийский автономный округ) стала чемпионом турнира по следж-хоккею. По итогам 7 туров коллектив набрал 18 очков. На втором месте расположился подмосковный «Феникс» (15 очков), на третьем — сборная команда Москвы (10 очков).

Гонка прошла в подмосковном Пересвете, сообщается на сайте ПКР.

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