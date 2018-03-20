Лыжники из Вологды завоевали Кубок области

Заключительный пятый этап Кубка Вологодской области по лыжным гонкам прошел в Сямже. За первое место боролись спортсмены от 10 лет и старше из Вологодской и Архангельской областей. Всего порядка 300 человек — юношей и девушек, мужчин и женщин вышли на старт.

Традиционный чемпионат начался еще в декабре 2017 года. Этапы прошли по всей области — в Череповце, Тотьме, Вологде. Сильнейшие лыжники соревновались на дистанциях от 5 до 50 км в свободном стиле.