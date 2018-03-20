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Лыжники из Вологды завоевали Кубок области
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Лыжники из Вологды завоевали Кубок области 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Заключительный пятый этап Кубка Вологодской области по лыжным гонкам прошел в Сямже. За первое место боролись спортсмены от 10 лет и старше из Вологодской и Архангельской областей. Всего порядка 300 человек — юношей и девушек, мужчин и женщин вышли на старт.
Традиционный чемпионат начался еще в декабре 2017 года. Этапы прошли по всей области — в Череповце, Тотьме, Вологде. Сильнейшие лыжники соревновались на дистанциях от 5 до 50 км в свободном стиле.
По итогам командного зачета Кубком области наградили воспитанников ДЮСШ Вологды по зимним видам спорта. В личном первенстве золото завоевали Андрей Красильников, Анна Соколова, Анна Михайлова.
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