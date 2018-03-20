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Команда Карелии стала победителем 58-го Праздника Севера учащихся
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Команда Карелии стала победителем 58-го Праздника Севера учащихся 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Советский спорт
С 13 по 17 марта на лыжных трассах спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске состоялись соревнования по лыжным гонкам 58-го Праздника Севера учащихся.
По информации Федерации лыжных гонок Республики Карелия, в соревнованиях приняли участие 347 юных лыжников из 16 муниципальных образований Мурманской области и 10 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской, Саратовской, Тверской, Тульской областей и Республики Карелия.
По сумме двух соревновательных дней в гонках свободным и классическим стилем абсолютным чемпионом среди юношей 2000-2001 г.р. стал карельский спортсмен Тимур Маньшин. Среди юношей 2002-2003 г.р. самым быстрым оказался также представитель Карелии — Климентий Агалаков. Среди юношей и девушек 2004-2006 гг.р. — спортсмены команды ДЮСШ № 1 г. Костомукша Егор Каразанов и Алина Логачева.
В гонке «масс — старт» на дистанции 10 км первенствовала карельская спортсменка Ольга Жолудева, на дистанции 7,5 км — Егор Каразанов, на дистанции 15 км — Климентий Агалаков.
В командном первенстве победила команда Республики Карелия, второе место у команды Мурманска, третье — у Твери.
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