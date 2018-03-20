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Дубровский хочет продолжить работу на посту главы федерации прыжков на лыжах с трамплина
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Дубровский хочет продолжить работу на посту главы федерации прыжков на лыжах с трамплина 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский планирует принять участие в выборах главы организации. Об этом он сообщил ТАСС.
"Планирую продолжить работу на своем посту и выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Думаю, что буду подавать заявку", — сказал Дубровский.
Дата отчетно-выборной конференции, на которой будет избран президент федерации, пока неизвестна. "Совет федерации, который определит дату отчетно-выборной конференции, пройдет 31 марта", — сообщил Дубровский.
Дубровский является президентом Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России с 2014 года.
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