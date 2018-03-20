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Путин наградил паралимпийцев орденами и медалями
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Путин наградил паралимпийцев орденами и медалями 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с победителями и призерами Паралимпийских игр в Пхенчхане.
Глава государства наградил спортсменов в Екатерининском зале.
К Ордену почета были представлены:
Екатерина Румянцева, трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер в лыжных гонках и биатлоне;
Михалина Лысова, двукратная чемпионка, трехкратный серебряный и бронзовый призер в лыжных гонках и биатлоне;
Анна Миленина, двукратная чемпионка и трехкратный серебряный призер в лыжных гонках и биатлоне;
Алексей Бугаев, чемпион и серебряный призер в горнолыжном спорте.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени получили Марта Зайнуллина (лыжные гонки, серебро и две бронзы) и Валерий Редкозубов (горные лыжи, две бронзы).
Медаль ордена „За заслуги перед Отечеством II степени получила Ирина Гуляева (лыжные гонки, бронза).
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