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73-летняя россиянка выиграла ночную лыжную гонку в Швейцарии
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73-летняя россиянка выиграла ночную лыжную гонку в Швейцарии 

Национальная Служба Новостей 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
73-летняя жительница Реутова Людмила Колобанова выиграла ночную лыжную гонку в Швейцарии и стала 15-кратной чемпионкой мира в соревнованиях Worldloppet. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня» на старт Колобанова вышла с повышенной температурой, но желание победить, а также поддержка местных жителей, которые выстроились вдоль 22-километровой трассы, позволили россиянке финишировать первой.
Добавим, звание Worldloppet Master спортсмен получает за участие в десяти гонках. Далее Колобанова планирует выступить на майском всероссийском марафоне, который пройдет 8 мая в Норильске.
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