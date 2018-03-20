73-летняя россиянка выиграла ночную лыжную гонку в Швейцарии

73-летняя жительница Реутова Людмила Колобанова выиграла ночную лыжную гонку в Швейцарии и стала 15-кратной чемпионкой мира в соревнованиях Worldloppet. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня» на старт Колобанова вышла с повышенной температурой, но желание победить, а также поддержка местных жителей, которые выстроились вдоль 22-километровой трассы, позволили россиянке финишировать первой.

Добавим, звание Worldloppet Master спортсмен получает за участие в десяти гонках. Далее Колобанова планирует выступить на майском всероссийском марафоне, который пройдет 8 мая в Норильске.