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Украинская биатлонистка не удивилась бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени
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Украинская биатлонистка не удивилась бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала решение руководства сборной отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. По ее словам, она была готова к подобному развитию событий, передает "Советский спорт".
"Мы понимали, что в Тюмень не едем. Я готовилась, но, в принципе, заранее все было понятно. Только из-за бюрократической волокиты этого не было в прессе, но мы знали, что в Россию не поедем. Поэтому каких то особых эмоций это решение не принесло", — цитирует Миркушину X-sport.
Заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.
Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от трансляции соревнований по биатлону в рамках этапа Кубка мира в Тюмени.
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