Ещё
Фигуристки принесли Ямалу золото на Арктических зимних играх
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристки принесли Ямалу золото на Арктических зимних играх 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Фигуристки из Салехарда Валерия Нестерова, Елизавета Кобылкина и Анастасия Збираник завоевали золотые медали на Арктических зимних играх, который проходят в Канаде, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».
Спортсменки принесли команде также четыре серебряные медали. Еще три бронзовые награды ямальцы получили за лыжные гонках и бег на снегоступах. Таким образом, за первый соревновательный день игр ямальцы пополнили копилку наград одиннадцатью медалями: по четыре золотых и серебряных медали и три — бронзовых.
Отмечается, что на состязаниях Россию представляют 70 спортсменов из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они соревнуются со спортсменами из других стран в арктическом многоборье, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и биатлоне на снегоступах, лыжных гонках, настольном теннисе, фигурном катании и мини-футболе.
Арктические зимние игры стартовали 18 марта в городах Хей Ривер и Форт Смит (Канада). Они продлятся до 24 марта. В соревнованиях участвуют более 1800 спортсменов из стран циркумполярного региона — Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018334
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение