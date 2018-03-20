Фигуристки принесли Ямалу золото на Арктических зимних играх

Фигуристки из Салехарда Валерия Нестерова, Елизавета Кобылкина и Анастасия Збираник завоевали золотые медали на Арктических зимних играх, который проходят в Канаде, сообщает « Комсомольская правда на Ямале».

Спортсменки принесли команде также четыре серебряные медали. Еще три бронзовые награды ямальцы получили за лыжные гонках и бег на снегоступах. Таким образом, за первый соревновательный день игр ямальцы пополнили копилку наград одиннадцатью медалями: по четыре золотых и серебряных медали и три — бронзовых.

Отмечается, что на состязаниях Россию представляют 70 спортсменов из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они соревнуются со спортсменами из других стран в арктическом многоборье, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и биатлоне на снегоступах, лыжных гонках, настольном теннисе, фигурном катании и мини-футболе.

Арктические зимние игры стартовали 18 марта в городах Хей Ривер и Форт Смит (Канада). Они продлятся до 24 марта. В соревнованиях участвуют более 1800 спортсменов из стран циркумполярного региона — Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России.