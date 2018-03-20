Разведчики ЦВО завершили курс лыжной подготовки в Поволжье 

В ходе полевых выходов личный состав в составе разведывательных групп неоднократно совершал многокилометровые марши, в подразделениях проводились лыжные гонки на 5 и 10 км.
Разведчики подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, завершили курс лыжной подготовки.
В ходе полевых выходов и практических занятий личный состав в составе разведывательных групп неоднократно совершал многокилометровые марши, в подразделениях проводились лыжные гонки на 5 и 10 км. Также на занятиях по тактической и огневой подготовке разведчики совершенствовали скрытное передвижение на местности, преодоление глубокого снега, стрельбу из штатного вооружения с использованием лыж.
Используемые лыжи имеют универсальные металлические крепления, которые позволяют использовать их практически с любой обувью.