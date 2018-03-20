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Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
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Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле награды призерам и победителям XII зимних Паралимпийских игр, которые прошли с 9 по 18 марта.
Глава государства во время церемонии награждения заверил, что власти продолжат отстаивать интересы не употреблявших допинг российских атлетов.
"Конечно, мы продолжим отстаивать спортивную честь России и всех наших «чистых» атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов, делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта", — подчеркнул Путин.
Кроме того, он заверил, что РФ проведет соревнования для паралимпийцев, не допущенных до Игр в Пхенчхане.
"И мы сделаем все, что поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В том числе, проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом и, конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане", — сказал глава государства.
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