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Гимнаст Нагорный завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира
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Гимнаст Нагорный завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Россиянин Никита Нагорный стал вторым в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в английском Бирмингеме. По итогам шести упражнений 21-летний гимнаст показал результат, оцененный в 84,731 балла.
Россиянин уступил лишь японцу Сего Нономуру, набравшему 84,797 баллов. Третье место на этапе Кубка мира досталось англичанину Джеймсу Холлу (83,531), сообщает ТАСС.
Напомним, что Никита Нагорный завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии в командных соревнованиях. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Европы.
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