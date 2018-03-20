Воробьев принял участие в открытии Всероссийских соревнований паралимпийцев в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований для паралимпийцев, которые пройдут в Сергиево-Посадском районе, передает во вторник корреспондент РИАМО

«Нам очень приятно, большая честь, сегодня все руководство российского спорта с нами, а самое главное — участники олимпийского движения. Очень приятно, что в Сергиевом Посаде принято решение провести эти мероприятия, мы готовы. Я уверен, что и зрители, и те, кто участвуют, будут довольны», — сказал журналистам Воробьев.

С 20 по 30 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе Московской области в рамках чемпионатов и первенств России пройдут Открытые всероссийские соревнования для паралимпийцев.

Согласно справочному материалу, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации принято решение о проведении открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, по которым российских спортсменов не допустили к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года: биатлону, лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам «хоккей-следж», «лыжные гонки» и «биатлон» и спорт слепых по дисциплинам «лыжные гонки» и «биатлон».

Распоряжением правительства РФ установлены денежные вознаграждения спортсменам по итогам выступлений на соревнованиях. Таким образом, спортсмен, занявший первое место, получит вознаграждение в размере 4 миллионов рублей. За серебряную медаль спортсмен получит 2,5 миллиона рублей, за бронзу — 1,7 миллиона рублей. Личным тренерам предусмотрены однократные денежные вознаграждения, эквивалентные вознаграждению спортсменов в соответствии с занятым призовым местом.

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, в том числе отечественные спортсмены-паралимпийцы, недопущенные к участию в Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане. В рамках соревнований будут разыграны 17 комплектов медалей.