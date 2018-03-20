Ещё
Воробьев принял участие в открытии Всероссийских соревнований паралимпийцев в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воробьев принял участие в открытии Всероссийских соревнований паралимпийцев в Подмосковье 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований для паралимпийцев, которые пройдут в Сергиево-Посадском районе, передает во вторник корреспондент РИАМО.
«Нам очень приятно, большая честь, сегодня все руководство российского спорта с нами, а самое главное — участники олимпийского движения. Очень приятно, что в Сергиевом Посаде принято решение провести эти мероприятия, мы готовы. Я уверен, что и зрители, и те, кто участвуют, будут довольны», — сказал журналистам Воробьев.
С 20 по 30 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе Московской области в рамках чемпионатов и первенств России пройдут Открытые всероссийские соревнования для паралимпийцев.
Согласно справочному материалу, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации принято решение о проведении открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, по которым российских спортсменов не допустили к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года: биатлону, лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам «хоккей-следж», «лыжные гонки» и «биатлон» и спорт слепых по дисциплинам «лыжные гонки» и «биатлон».
Распоряжением правительства РФ установлены денежные вознаграждения спортсменам по итогам выступлений на соревнованиях. Таким образом, спортсмен, занявший первое место, получит вознаграждение в размере 4 миллионов рублей. За серебряную медаль спортсмен получит 2,5 миллиона рублей, за бронзу — 1,7 миллиона рублей. Личным тренерам предусмотрены однократные денежные вознаграждения, эквивалентные вознаграждению спортсменов в соответствии с занятым призовым местом.
В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, в том числе отечественные спортсмены-паралимпийцы, недопущенные к участию в Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане. В рамках соревнований будут разыграны 17 комплектов медалей.
РИАМО: последние новости
Фотовыставка «Памяти Олега Табакова» открылась в Бабушкинском парке в Москве Хоккеист Юрий Шаталов умер на 73‑году жизни Российские спортсмены прошли под нейтральным флагом на открытии Паралимпиды‑2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018335
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение