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Игорь Малиновский: Планирую выступать на Кубке мира на постоянной основе
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Игорь Малиновский: Планирую выступать на Кубке мира на постоянной основе 

Советский спорт 6 часов назад
Объявлен состав сборной России на этап Кубка мира в Тюмени
«Настроение просто отличное. Добрался до Тюмени на автобусе из Ханты-Мансийска, где стартовал на финальном этапе Кубка IBU. «Жемчужина Сибири» — это идеальное место для Кубка мира, один из лучших стадионов в мире.
Не ожидал, что получу такую возможность. Большое спасибо за это тренерскому штабу, буду стараться оправдать их ожидания. Ставлю задачу набраться опыта, получить массу позитивных эмоций. В дальнейшем планирую выступать на Кубке мира на постоянной основе», — цитирует Малиновского «Тюменская арена».
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
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