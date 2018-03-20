Игорь Малиновский: Планирую выступать на Кубке мира на постоянной основе

Объявлен состав сборной России на этап Кубка мира в Тюмени

«Настроение просто отличное. Добрался до Тюмени на автобусе из Ханты-Мансийска, где стартовал на финальном этапе Кубка IBU. «Жемчужина Сибири» — это идеальное место для Кубка мира, один из лучших стадионов в мире.

Не ожидал, что получу такую возможность. Большое спасибо за это тренерскому штабу, буду стараться оправдать их ожидания. Ставлю задачу набраться опыта, получить массу позитивных эмоций. В дальнейшем планирую выступать на Кубке мира на постоянной основе», — цитирует Малиновского «Тюменская арена».

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.