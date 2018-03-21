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Красноярские ориентировщики, горнолыжники и скелетонисты завоевали медали Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ
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Красноярские ориентировщики, горнолыжники и скелетонисты завоевали медали Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ 

Советский спорт 9 часов назад
Представители Красноярского края выиграли медали в соревнованиях по скелетону, горнолыжному спорту и спортивному ориентированию.
В п. Красная Поляна в Краснодарском крае состоялись состязания скелетонистов. Первое место в общекомандном зачете заняла СШОР по санным видам спорта Красноярского края. Среди юношей серебряным призером стал Георгий Царев, среди девушек третьей стала Анфиса Тронина.
В г. Белорецке (Республика Башкортостан) выявляли сильнейшую спортивную школу в горнолыжном спорте. В общекомандном зачете второе место заняла спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду имени В. И. Махова. Бронзовым призером среди девушек в слаломе-гиганте стала Ярослава Попова.
В поселке Слюдорудник Челябинской области проходили соревнования по спортивному ориентированию. В мужской эстафете серебро выиграла команда СШОР «Сибиряк» из Красноярского края — Данил Попов и Павел Широглазов.
Напомним, что в программе спартакиады соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, кёрлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и хоккей с мячом.
На данный момент на счету спортсменов Красноярского края 12 медалей II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ 2018 года: 4 золота, 3 серебра и 5 бронзовых наград.
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