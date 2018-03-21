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Лыжнику Легкову важно показать высокие результаты на чемпионате России
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Лыжнику Легкову важно показать высокие результаты на чемпионате России 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам имеет высокую значимость для олимпийского чемпиона 2014 года Александра Легкова. Об этом он рассказал ТАСС.
Национальное первенство пройдет в Сыктывкаре с 24 марта по 1 апреля.
"Перед стартом чемпионата России я обязательно приму участие в нескольких турнирах и гонках, сейчас решаю, где именно. Обязательно пробегу эстафету, надеюсь, ничего не случится и болезни меня не застанут, также планирую еще одну-две гонки пробежать, посмотрю по своему состоянию. Подготовка дается нелегко, потому что тяжело совмещать с другой деятельностью. Сейчас конец сезона, и я тренируюсь каждый день, но все зависит от организма, как он будет работать, надеюсь, все будет неплохо", — сказал Легков.
"Задача на чемпионат России — выступить как можно лучше, в эстафете побороться за победу, потому что столько раз наша команда из Ханты-Мансийска это делала. Конечно, мне еще нужно пройти в ее состав, надеюсь, все будет нормально. А так хочется хорошо выступить, для меня это важно, потому что за этот год я пробежал на трех-четырех соревнованиях, и сейчас готовлю организм, чтобы его завести. Его нужно раскручивать, чтобы бежать на соревнованиях", — добавил он.
"Мне предлагали выступить на заключительных этапах Кубка мира, но я отказался, потому что не готов. Хочется быть в нормальной форме и выступать достойно, радуя болельщиков", — заключил собеседник агентства.
Легков не был приглашен Международным олимпийским комитетом для участия в Играх в Пхёнчхане.
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