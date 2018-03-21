«Спорт объединяет». В «Самотлорнефтегазе» состоялся новый этап спартакиады.

Все происходило на базе отдыха «Татра». Тут, говорят спортсмены, лыжня довольно высокого качества. «Не хуже, чем в Уфе», — улыбаясь говорит Виталий Якименко — куратор спортивной работы АО «Самотлорнефтегаз». Именно в Уфе не так давно завершилась восьмая зимняя олимпиада ПАО «НК „Роснефть“ . В ней приняли участие 29 дочерних обществ со всей России, а команда „Самотлор“, составленная из спортсменов трех предприятий (»Самотлорнефтегаз», «Варьеганнефтегаз» , «ННПО»), заняла пятое место, улучшив свой же результат 2017 года, когда «Самотлор» был седьмым. Отличные показатели продемонстрировали Нижневартовские лыжники. «Лыжные гонки — тот вид спорта, где наши сотрудники постоянно занимают лидирующие позиции, — рассказал Виталий Якименко, — На спартакиаде в Уфе в дисциплине «Смешанная эстафета по лыжным гонкам» заняли третье место, а в индивидуальной гонке среди мужчин второе место занял представитель «Варьеганнефтегаза». Неплохо выступили и хоккеисты, войдя в десятку лучших».

Брать на себя обязательства выступить еще сильней в следующем году спортсмены не торопятся, все-таки спорт — дело такое: можно долго и усердно тренироваться, а какая-то нелепая случайность может испортить итоговый результат. Но без тренировок, конечно, не обойтись. В том числе и для этого, а также для выявления лучших спортсменов, проводится локальный этап спартакиады. В этом году на старт лыжных гонок вышли 77 женщин и 140 мужчин. За всю историю спартакиады это самый массовый старт, участвуют в котором новички и уже опытные спортсмены. Среди прочих — местная знаменитость Людмила Ёлкина. В будни она оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, а на спартакиаде в Уфе взяла второе место по лыжным гонкам в своей возрастной категории.

«Спортом я занимаюсь сколько себя помню. Не перестала бегать на лыжах и когда пришла работать в «Самотлорнефтегаз». Вот так и бегаю уже почти 11 лет, теперь защищая честь родного предприятия. Вроде получается неплохо. Бегаю, кстати, не только на лыжах. Летом в стометровке выступаю», — рассказывает Людмила. В АО «Самотлорнефтегаз» спортивные соревнования проходят по многим видам спорта: мини-футболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, силовому двоеборью, перетягиванию каната, шахматам, волейболу, баскетболу. Активная поддержка спортсменов, закупка инвентаря, проведение и финансирование участия в соревнованиях — неотъемлемая часть социальной политики предприятия, говорит начальник управления социальных программ и корпоративной культуры Сергей Прирез.

«Спорт объединяет коллектив. И чествовать тех, кто принес победы в спортивную копилку предприятия за год, стало доброй традицией «Самотлорнефтегаза». Именно наши сотрудники составляют костяк сборной команды «Самотлор», которая представляет наш регион на корпоративных соревнования ПАО «НК „Роснефть“ регионального и всероссийского уровня», — сообщил он. Лыжными гонками зимняя часть спартакиады не завершается. Впереди нефтяников ждут соревнования по рыбной ловле.