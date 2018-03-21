Тюменские лыжники Большунов, Спицов и Ретивых вошли в топ-10 спортивного сезона 2017-2018 года

Денис Спицов и Тюменские лыжники Александр Большунов Глеб Ретивых вошли в топ-10 общего зачета Кубка мира ФИС по лыжным гонкам сезона 2017-2018 года. Александр Большунов занимает в общем зачете Кубка мира четвертую строчку. Ранее, 8 марта, он взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии. За ним в рейтинге следует Денис Спицов — 8 место, а замыкает десятку лыжник Глеб Ретивых. Александру Большунову и Денису Спицову всего 21 год. — В десятку сильнейших вошли ещё четыре россиянина. Лучшим в спортивном сезоне 2017-2018 года признан норвежский лыжник Йоханнес Клэбо , —сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Российские спортсмены по итогам Кубка наций заняли третье место. Впереди идёт Норвегия и Швеция.

Александр Большунов на минувшей Олимпиаде в Пхёнчхане завоевал для России четыре медали: одну бронзовую и три серебряные. В конце февраля его и другого тюменского лыжника Дениса Спицова в Кремле наградил президент России Владимир Путин

Читайте интервью с Александром Большуновым, в котором он рассказал о тренировках с отцом и своем разочаровании после Игр. Также мы пообщались с Денисом Спицовым и узнали о том, как он отнесся к своему неожиданному успеху.