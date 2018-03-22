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В Оренбурге зимний сезон закроется турниром по лыжным гонкам
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В Оренбурге зимний сезон закроется турниром по лыжным гонкам 

АиФ-Оренбург 5 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
22 марта в Оренбурге состоится закрытие зимнего сезона в эко-парке «Качкарский Мар».
В открытых лыжных гонках принимают участие спортсмены и лыжники-любители со всего Оренбуржья. В десять часов стартовали забеги на дистанциях от двух до десяти километров свободным стилем.
Участники лыжного забега, занявшие первые три места в каждой категории, получат медали и дипломы, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.
Напомним, 10 февраля в Оренбурге планировалось проведение «Лыжни России», но массовая гонка не состоится из-за отсутствия нужного количества снега.
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