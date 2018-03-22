Российский велогонщик Овечкин выиграл пятый этап Тура Лангкави 

Российский велогонщик команды Terengganu Cycling Team Артём Овечкин стал победителем пятого этапа многодневки Тур Лангкави, проходящей в Малайзии.
Овечкин сохранил жёлтую майку лидера по итогам пяти пройденных этапов. Ближайшим преследователем россиянина является австралиец Бенджамин Дайболл, который отстаёт от лидера на 32 секунды.
Многодневка Тур Лангкави проводится с 1996 года. В рамках многодневки участники преодолевают восемь этапов. Российские велосипедисты никогда не выигрывали этих соревнований.
Велоспорт. Тур Лангкави 5-й этап
1. Артём Овечкин (Россия) — 4:24:29 2. Бенджамин Дайболл (Австралия) — +0:28 3. Амануэль Гебрезгабихир (Эритрея) — +0:55.