Тио Седерхельм — о Пихлере: «Нельзя тренировать 15 спортсменов по одинаковой методике»

Шведский биатлонист Тио Седерхельм пожаловался на сложную систему подготовки тренера Вольфганга Пихлера . Спортсмен стал тренироваться у именитого специалиста после перехода из лыжных гонок в 2015 году, но с нового сезона готов снова поменять вид спорта.

— Два года я был совершенно выженным, — приводит Expressen слова Седерхельма. — Кому-то из спортсменов нравятся тренировки Пихлера, но далеко не всем. Либо ты приносишь олимпийскую медаль, либо покидаешь команду. У меня случилось второе. Нельзя тренировать 15 спортсменов по одинаковой методике. Этого просто нельзя делать.

Что дальше? Может, попробую себя в гонках на собачьих упряжках.