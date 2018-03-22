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Тио Седерхельм — о Пихлере: «Нельзя тренировать 15 спортсменов по одинаковой методике»
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Тио Седерхельм — о Пихлере: «Нельзя тренировать 15 спортсменов по одинаковой методике» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Шведский биатлонист Тио Седерхельм пожаловался на сложную систему подготовки тренера Вольфганга Пихлера. Спортсмен стал тренироваться у именитого специалиста после перехода из лыжных гонок в 2015 году, но с нового сезона готов снова поменять вид спорта.
— Два года я был совершенно выженным, — приводит Expressen слова Седерхельма. — Кому-то из спортсменов нравятся тренировки Пихлера, но далеко не всем. Либо ты приносишь олимпийскую медаль, либо покидаешь команду. У меня случилось второе. Нельзя тренировать 15 спортсменов по одинаковой методике. Этого просто нельзя делать.
Что дальше? Может, попробую себя в гонках на собачьих упряжках.
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