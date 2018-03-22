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Немецкое агентство будет отвечать за сохранность допинг-проб из Тюмени
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Немецкое агентство будет отвечать за сохранность допинг-проб из Тюмени 

Советский спорт 5 часов назад
Ранее многие биатлонисты заявляли, что беспокоятся за сохранность допинг-проб в России.
«Антидопинговое тестирование на 9-м этапе Кубка мира в Тюмени проводится в соответствии со стандартами ВАДА. Сохранностью допинг-проб на этапе в России будет заниматься немецкое агентство PWC под наблюдением делегата медицинской комиссии IBU.
Все допинг-пробы, собранные в Тюмени, будут перевезены в аккредитованную лабораторию, которая находится в Кёльне, Германия», — говорится в пресс-релизе IBU.
Этап в Тюмени начнется сегодня, 22 марта, спринтом у мужчин.
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