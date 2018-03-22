Ещё
Летающий лыжник Корнилов преодолел квалификацию на этапе КМ в Планице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Летающий лыжник Корнилов преодолел квалификацию на этапе КМ в Планице 

Чемпионат.com 4 часа назад
В Планице (Словения) стартовал финальный этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. По итогам квалификации дальше прошёл только один россиянин Денис Корнилов. В отборе он продемонстрировал 18-й результат (206,4 балла).
Не смогли преодолеть квалификацию Михаил Назаров (54-й — 172,5), Евгений Климов (60-й — 149,4) и Алексей Ромашов (64-й — 138,5). Победителем квалификации стал норвежец Йохан Форфанг (243,4). Второе место занял словенец Анже Семенич (235,3), третье — поляк Давид Кубацки (227,7).
Чемпионат.com: последние новости
Корнилов — 19-й на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии Польский летающий лыжник Стох завоевал «Хрустальный глобус» Лыжницы Румянцева и Лысова завоевали серебро Паралимпиады, Зайнуллина — бронзу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков7
WADA разнесло МОК46
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение