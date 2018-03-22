Летающий лыжник Корнилов преодолел квалификацию на этапе КМ в Планице 

В Планице (Словения) стартовал финальный этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. По итогам квалификации дальше прошёл только один россиянин Денис Корнилов. В отборе он продемонстрировал 18-й результат (206,4 балла).
Не смогли преодолеть квалификацию Михаил Назаров (54-й — 172,5), Евгений Климов (60-й — 149,4) и Алексей Ромашов (64-й — 138,5). Победителем квалификации стал норвежец Йохан Форфанг (243,4). Второе место занял словенец Анже Семенич (235,3), третье — поляк Давид Кубацки (227,7).