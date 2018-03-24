Норвежские прыгуны на лыжах с трамплина выиграли командные соревнования на КМ

Мужская сборная Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Планице (Словения). Россияне заняли седьмое место.

Норвежцы в сезоне-2017/18 одержали пять побед в командных соревнованиях — это новый рекорд. Пять побед было у австрийцев в Кубке мира-2010/11.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица, Словения Мужчины, командные соревнования. HS240