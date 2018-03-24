Норвежские прыгуны на лыжах с трамплина выиграли командные соревнования на КМ 

Мужская сборная Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Планице (Словения). Россияне заняли седьмое место.
Норвежцы в сезоне-2017/18 одержали пять побед в командных соревнованиях — это новый рекорд. Пять побед было у австрийцев в Кубке мира-2010/11.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица, Словения Мужчины, командные соревнования. HS240
1. Норвегия — 1620,2 балла 2. Германия — 1482,9 3. Словения — 1474,5… 7. Россия (Алексей Ромашов, Евгений Климов, Михаил Назаров, Денис Корнилов) — 1196,5