Ещё
Стох стал обладателем Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стох стал обладателем Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 

Чемпионат.com 3 часа назад
Поляк Камил Стох победил в соревнованиях на трамплине К-200 в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице. В общем зачёте соревнований первым также стал Стох, а россиянин Денис Корнилов расположился на 42-й позиции.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Планица Мужчины. К-200 1. Камил Стох (Польша) — 455,6. 2. Штефан Крафт (Австрия) — 440,1. 3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) — 439,6. Кубок мира. Общий зачёт. Итоговое положение 1. Камил Стох (Польша) — 1443. 2. Рихард Фрайтаг (Германия) — 1070. 3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) — 985… 42. Денис Корнилов (Россия) — 46… 65. Евгений Климов (Россия) — 7… 69. Дмитрий Васильев (Россия) — 2.
Чемпионат.com: последние новости
Седова выиграла скиатлон на ЧР по лыжным гонкам в Сыктывкаре Гимнасты РФ заняли первое место в командном многоборье на этапе КМ в Германии Корнилов — 19-й на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста1
Россия взяла золото на этапе Кубка мира4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас29
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение