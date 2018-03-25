Стох стал обладателем Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 

Поляк Камил Стох победил в соревнованиях на трамплине К-200 в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице. В общем зачёте соревнований первым также стал Стох, а россиянин Денис Корнилов расположился на 42-й позиции.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Планица Мужчины. К-200 1. Камил Стох (Польша) — 455,6. 2. Штефан Крафт (Австрия) — 440,1. 3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) — 439,6. Кубок мира. Общий зачёт. Итоговое положение 1. Камил Стох (Польша) — 1443. 2. Рихард Фрайтаг (Германия) — 1070. 3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) — 985… 42. Денис Корнилов (Россия) — 46… 65. Евгений Климов (Россия) — 7… 69. Дмитрий Васильев (Россия) — 2.