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Стох выиграл этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице, Корнилов — 22-й
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Стох выиграл этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице, Корнилов — 22-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Поляк Камил Стох победил в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице. Второе место занял норвежец Йохан Андре Форфанг, а замкнул тройку лидеров австриец Штефан Крафт. Россиянин Денис Корнилов показал 22-й результат.
Михаил Назаров, Евгений Климов и Алексей Ромашов преодолеть квалификацию не смогли.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Планица, Словения Мужчины. К-200 1. Камил Стох (Польша) — 455,9. 2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) — 452,2. 3. Штефан Крафт (Австрия) — 443,0… 22. Денис Корнилов (Россия) — 389,8.
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