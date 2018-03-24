Поляк Камил Стох победил в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице. Второе место занял норвежец Йохан Андре Форфанг, а замкнул тройку лидеров австриец Штефан Крафт. Россиянин Денис Корнилов показал 22-й результат.
Михаил Назаров, Евгений Климов и Алексей Ромашов преодолеть квалификацию не смогли.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Планица, Словения Мужчины. К-200 1. Камил Стох (Польша) — 455,9. 2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) — 452,2. 3. Штефан Крафт (Австрия) — 443,0… 22. Денис Корнилов (Россия) — 389,8.