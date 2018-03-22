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Тренер Крамер надеется, что будет работать с российскими лыжниками еще четыре года
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Тренер Крамер надеется, что будет работать с российскими лыжниками еще четыре года 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 22 марта. Тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер выразил надежду, что сможет поработать с командой ближайшие четыре года. Слова специалиста приводит TeamRussia.pro.
Российские лыжники завоевали три серебряных и пять бронзовых наград на Олимпийских играх в Пхёнчхане при отсутствии ряда лидеров команды.
"Мы обсуждали вопрос [о контракте] с президентом [Федерации лыжных гонок России] Еленой Вяльбе на днях в шведском Фалуне, осталось согласовать некоторые детали. Она хочет, чтобы я продолжил работу в сборной, у России сильная и перспективная команда, которая в будущем способна показывать хорошие результаты. Надеюсь, что смогу поработать с ней ближайшие четыре года", — сказал Крамер.
Также немецкий специалист рассказал о том, что планирует посетить чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. «Мне очень интересно посмотреть, как на спортсменов из национальной сборной, так и на ближайший резерв. Уровень конкуренции будет высоким», — добавил он.
Чемпионат России пройдет в Сыктывкаре с 24 марта по 1 апреля.
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