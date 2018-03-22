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Маркус Крамер: Когда летели в Корею, думал, что, может быть, выиграем одну-две медали
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Маркус Крамер: Когда летели в Корею, думал, что, может быть, выиграем одну-две медали 

Советский спорт 2 часа назад
Но у нас с самого начала все заладилось. Молодая команда сражалась, стремилась к максимальному результату, хорошо были готовы лыжи — и у спортсменов словно выросли крылья. Они почувствовали, что способны конкурировать с лучшими и побеждать их.
Маркус Крамер: Надеюсь, что смогу поработать со сборной России в ближайшее четырехлетие
Кроме того, ребята бились и друг за друга, и за тех, кто остался дома. Спортсмены хотели показать, что российская лыжная сборная сильна, что они добиваются успеха без допинга, — цитирует Крамера сайт Олимпийского комитета России.
Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане сборная России по лыжным гонкам завоевала 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.
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