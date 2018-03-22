Спортсменка Фили-Давыдково победила на Кубке Мира по конькобежному спорту 

В Минске завершился этап Кубка Мира по конькобежному спорту. Отличным выступлением на трассе в Белоруссии отметилась воспитанница Училища олимпийского резерва №2 в Фили-Давыдково Ангелина Голикова.
На дистанции в 500 метров ей удалось опередить одну из главных фавориток Ванессу Херцог из Австрии. Это позволило Ангелине подняться на третью строчку итоговой квалификации, обыграв по очкам японку Нао Кодаиру, ставшую победителем игр в Пхёнчхане. Ещё одно золото турнира принесло выступление в командном спринте. Объединив усилия с Ольгой Фаткулиной и Екатериной Шиховой, Голикова превзошла соперниц из Нидерландов и Норвегии.
Поздравляем Ангелину Голикову с удачным завершением сезона и желаем дальнейших успехов!
Отметим, что лучший результат показал также спортсмен СК «Крылатское» Денис Юсков. В соревновании мужчин на 1500 метров он набрал 520 очков, что принесло нашей сборной первое место в общекомандном зачёте Кубка Мира.