Российская гимнастка Мельникова завоевала золото в многоборье на этапе КМ 

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, завершившимся в Бирмингеме (Великобритания). Россиянка набрала 54,465 балла, опередив ближайшую преследовательницу почти на 0,5 балла.
Серебро выиграла американка Маргзетта Фрэйзер, бронзовую медаль получила Элис Кинселла из Великобритании.
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике проходил в Бирмингеме 21 и 22 марта. Ранее серебряную медаль в многоборье выиграл россиянин Никита Нагорный.
Спортивная гимнастика. Кубок мира. Бирмингем. Женщины. Многоборье.
1. Ангелина Мельникова (Россия) — 54,465 2. Маргзетта Фрейзер (США) — 53,932 3. Элис Кинселла (Великобритания) — 53,099