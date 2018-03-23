Лыжный сезон в Самаре закрыли традиционными соревнованиями

Несмотря на то, что снег и не думает таять, в Самаре закрыли лыжный сезон. И вполне традиционно — соревнованиями. Более 600 участников смогли последний раз в этом полугодии побороться за призы и медали.

По календарю весна, а желающих встать на лыжи меньше не стало. Погода в этом году дала возможность значительно продлить сезон. На «Чайке» многолюдно — поучаствовать в последних соревнованиях и побороться за призы и медали съехались спортсмены со всей Самарской области. «Чайка» — это центральная база, на которой прошло более 50 физкультурных и спортивных мероприятий. Десятки тысяч любителей лыжного спорта, профессиональных лыжников выступали. И сегодня самые активные пришли закрывать лыжный сезон. Более 600 человек выходят на лыжню", — рассказал и. о. руководителя департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

Участие в гонке принимают все желающие, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Пробежать трассу на 3 км дают самым младшим участникам и ветеранам, а вот 5 и 10 км между собой делят уже более уверенные в себе спортсмены. Лыжники рассказывают, что трасса подготовлена идеально. «Трассу прошел вполне нормально. Хорошо подготовили, спасибо за это. Ну и гонка интересная была. Кто же не надеется на победу? Я тоже надеюсь», — поделился участник Степан Деняшин.

Победителей награждают кубками, медалями и дипломами, а всем участникам дарят призы и подарки. Панфил Бессонов встал на лыжи еще в 4 года. Сегодня занял первое место в своей возрастной группе. Рассказывает, что это уже не первое его золото, но каждая победа достается только благодаря упорному труду: «Ну сначала было, конечно, тяжело выигрывать. Добывал медали с большим трудом. Ну вот уже сейчас вырос, силы появились. И уже выигрывать стал гораздо чаще». Организаторы делятся, что несмотря на то, что это официальное закрытие сезона, лыжи зачехлять пока не стоит. Погода позволит полноценно кататься еще как минимум 2 недели.