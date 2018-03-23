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Спортсмены Кленовского поучаствуют в закрытии лыжного сезона
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Спортсмены Кленовского поучаствуют в закрытии лыжного сезона 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Спортсмены поселения Кленовское поучаствуют 25 марта в гонке, приуроченной к закрытию лыжного сезона. Она состоится в городском округе Троицк.
— В гонке поучаствуют спортсмены из всех муниципальных образований Новой Москвы. От нашего поселения на соревнование отправится 19 лыжников разных возрастов. Самому младшему участнику всего шесть лет. По завершении соревнований состоится церемония награждения, во время которой лучшим атлетам вручат памятные призы и грамоты, — рассказал тренер по биатлону Спортивного клуба «Русь» Анатолий Ломанов.
Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: улица Микрорайон «В», рядом с домом №15, корпус «Б».
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