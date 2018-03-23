Россия сможет выставлять до шести биатлонисток на один старт Кубка мира-2018/19

Женская сборная России по биатлону обеспечила себе попадание в пятерку Кубка наций по итогам нынешнего сезона.

Таким образом, она получила право в сезоне-2017/18 выставлять в одном старте Кубка мира до шести спортсменок

Сегодня в Тюмени на заключительном этапе Кубка мира прошел женский спринт. Это последнее соревнование сезона, идущее в зачет Кубка наций. Сборная России, набрав в сумме 5237 баллов, в итоге заняла четвертое место.

Напомним, в этом сезоне в одном старте Кубка мира могли участвовать до пяти россиянок.