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Россия сможет выставлять до шести биатлонисток на один старт Кубка мира-2018/19
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Россия сможет выставлять до шести биатлонисток на один старт Кубка мира-2018/19 

Советский спорт 1 час назад
Женская сборная России по биатлону обеспечила себе попадание в пятерку Кубка наций по итогам нынешнего сезона.
Таким образом, она получила право в сезоне-2017/18 выставлять в одном старте Кубка мира до шести спортсменок
Сегодня в Тюмени на заключительном этапе Кубка мира прошел женский спринт. Это последнее соревнование сезона, идущее в зачет Кубка наций. Сборная России, набрав в сумме 5237 баллов, в итоге заняла четвертое место.
Напомним, в этом сезоне в одном старте Кубка мира могли участвовать до пяти россиянок.
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