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Оргкомитет: норвежец Нортуг хочет вновь выступить в Югорском лыжном марафоне
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Оргкомитет: норвежец Нортуг хочет вновь выступить в Югорском лыжном марафоне 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг хочет принять участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет 8 апреля. Об этом сообщил ТАСС директор гонки Сергей Крянин.
В Югорском марафоне в 2017 году Нортуг финишировал вторым, пропустив вперед только россиянина Сергея Устюгова.
"У Нортуга есть огромное желание опять выступить на Югорском марафоне. Окончательного ответа он еще не прислал, пока думает. Но у него есть еще время, мы будем очень рады его опять видеть у себя. И не только его, но и всех остальных лыжников", — отметил Крянин.
32-летний Нортуг не был включен в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018. Лыжник не смог выступить на январском чемпионате страны из-за болезни и в итоге не отобрался в национальную команду.
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