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Норвегия — Австралия — 4:1, Греция — Швейцария — 0:1, Тунис — Иран — 1:0 (обзоры)
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Норвегия — Австралия — 4:1, Греция — Швейцария — 0:1, Тунис — Иран — 1:0 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.
Норвегия — Австралия — 4:1  Греция — Швейцария — 0:1  Тунис — Иран — 1:0
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