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Непряева выиграла спринт свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам
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Непряева выиграла спринт свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам 

Чемпионат.com 2 часа назад
Наталья Непряева, представляющая Московскую и Тверскую области, одержала победу в спринте свободным стилем, который открыл программу чемпионата России по лыжным гонкам — 2018 в Сыктывкаре. Прежде чем одержать итоговую победу в спринте, Непряева выиграла также его квалификацию.
Второе место заняла Наталья Матвеева (Москва — Рязанская область), которая была второй и в квалификации. Третьей стала Елена Соболева, опередившая занявшую третье место в квалификации Татьяну Алёшину. Пятое место заняла 19-летняя Полина Некрасова из Санкт-Петербурга. Также в десятке лучших финишировала другая 19-летняя лыжница — Нина Дуботолкина из Москвы.
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