Ещё
Перед стартом гонки NASCAR в Мартинсвилле над трассой пошёл снег
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перед стартом гонки NASCAR в Мартинсвилле над трассой пошёл снег 

Чемпионат.com 6 часов назад
Над автодромом «Мартинсвилль Спидвей», который в эти выходные принимает этап регулярного сезона NASCAR, пошёл снег. Накануне из-за дождя была отменена квалификация Кубка и перенесена гонка пикапов NASCAR — третьего дивизиона общенационального чемпионата, а ночью, когда температура упала, над трассой пошёл снег. На трассе работают снегоуборочные машины, однако осадки продолжаются, и не ясно, в каком состоянии будет асфальт к запланированному времени старта — 21:00 по московскому времени. Согласно правилам, если трасса будет непригодна к проведению заездов, этап перенесут на другую дату.
Гонка в Мартинсвилле должна стать шестым этапом регулярного сезона Кубка NASCAR. После пяти этапов за счёт побед в предыдущих гонках путёвку в плей-офф завоевали Остин Диллон, Кевин Харвик из команды «Стюарт-Хаас», совладельцем которой является Джин Хаас, и действующий чемпион Мартин Труэкс-младший.
Чемпионат.com: последние новости
Летающий лыжник Корнилов преодолел квалификацию на этапе КМ в Планице Седова выиграла скиатлон на ЧР по лыжным гонкам в Сыктывкаре Гимнасты РФ заняли первое место в командном многоборье на этапе КМ в Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста1
Россия взяла золото на этапе Кубка мира4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас29
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение