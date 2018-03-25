Перед стартом гонки NASCAR в Мартинсвилле над трассой пошёл снег

Над автодромом «Мартинсвилль Спидвей», который в эти выходные принимает этап регулярного сезона NASCAR, пошёл снег. Накануне из-за дождя была отменена квалификация Кубка и перенесена гонка пикапов NASCAR — третьего дивизиона общенационального чемпионата, а ночью, когда температура упала, над трассой пошёл снег. На трассе работают снегоуборочные машины, однако осадки продолжаются, и не ясно, в каком состоянии будет асфальт к запланированному времени старта — 21:00 по московскому времени. Согласно правилам, если трасса будет непригодна к проведению заездов, этап перенесут на другую дату.