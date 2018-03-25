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Велогонщик Овечкин выиграл общий зачёт многодневки «Тур Лангкави»
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Велогонщик Овечкин выиграл общий зачёт многодневки «Тур Лангкави» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российский велогонщик Артём Овечкин из команды Terengganu стал победителем общего зачёта многодневной гонки «Тур Лангкави», последний, восьмой этап которой состоялся в воскресенье, 25 марта. Гонка названа в честь архипелага островов в Малайзии, где и соревнуются велогонщики. Обычно она проходит в конце февраля — начале марта, но в этом году была немного сдвинута по срокам.
Овечкин выиграл один из этапов этой гонки — пятый. На восьмом этапе победу одержал итальянец Андреа Гуардини, выступающий за команду Bardiani. Овечкин финишировал в общей группе.
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