Седова выиграла скиатлон на ЧР по лыжным гонкам в Сыктывкаре 

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Летающий лыжник Корнилов преодолел квалификацию на этапе КМ в Планице

Гимнасты РФ заняли первое место в командном многоборье на этапе КМ в Германии

Корнилов — 19-й на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии