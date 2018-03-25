Ещё
Седова выиграла скиатлон на ЧР по лыжным гонкам в Сыктывкаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седова выиграла скиатлон на ЧР по лыжным гонкам в Сыктывкаре 

Чемпионат.com 3 часа назад
Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане в женской лыжной эстафете 4х5 км Анастасия Седова победила в скиатлоне на 15 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Серебро завоевала Ольга Хлопотина, а замкнула тройку призёров ещё одна участница бронзовой эстафеты Анна Нечаевская.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар Женщины. Скиатлон. 15 км 1. Анастасия Седова (Нижегородская область/Мордовия) — 43.01,2. 2. Ольга Хлопотина (Нижегородская область) — +10,2. 3. Анна Нечаевская (Татарстан) — +22,3.
Чемпионат.com: последние новости
Летающий лыжник Корнилов преодолел квалификацию на этапе КМ в Планице Гимнасты РФ заняли первое место в командном многоборье на этапе КМ в Германии Корнилов — 19-й на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста1
Россия взяла золото на этапе Кубка мира4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас29
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение