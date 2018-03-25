Седова выиграла скиатлон на ЧР по лыжным гонкам в Сыктывкаре 

Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане в женской лыжной эстафете 4х5 км Анастасия Седова победила в скиатлоне на 15 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Серебро завоевала Ольга Хлопотина, а замкнула тройку призёров ещё одна участница бронзовой эстафеты Анна Нечаевская.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар Женщины. Скиатлон. 15 км 1. Анастасия Седова (Нижегородская область/Мордовия) — 43.01,2. 2. Ольга Хлопотина (Нижегородская область) — +10,2. 3. Анна Нечаевская (Татарстан) — +22,3.