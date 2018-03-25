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Евгений Устюгов: Олимпиада в Сочи высосала из меня последнюю энергию
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Евгений Устюгов: Олимпиада в Сочи высосала из меня последнюю энергию 

Советский спорт 3 часа назад
«4 года я не присутствовал на Кубках мира и в большом биатлоне. Я рад посмотреть на вот эту огромную русскую публику, которая с добром и радушием принимает разные соревнования. Ну и рад посмотреть со стороны не спортсмена, а болельщика.
Возвращаться в биатлон точно не хочется. Я понимаю, что это невозможно и тяжело. Хочется вспомнить и поностальгировать.
Почему я остановился: не могу точно ответить на этот вопрос. Во-первых, семья. Во-вторых, я просто устал от разъездов и тренировок. И домашняя Олимпиада высосала последнюю энергию, которая была», — приводит слова Устюгова «Калашников Media».
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