Россияне завоевали три медали на этапе КЕ по плавании на открытой воде в Эйлате 

Россияне Кирилл Абросимов, Евгений Дратцев и Анастасия Крапивина стали призёрами первого этапа Кубка Европы по плаванию на открытой воде, который прошёл в Эйлате (Израиль), на олимпийской дистанции 10 км. Первенствовали венгры Кристоф Разовский и Николет Шилади. Абросимов стал вторым, а Дратцев и Кирпичникова завоевали бронзовые медали.
Плавание в открытой воде. Кубок Европы. Первый этап. Эйлат, Израиль Мужчины. 10 км 1. Кристоф Разовский (Венгрия) — 1:50.54,85. 2. Кирилл Абросимов (Россия) — отставание 1,25. 3. Евгений Дратцев (Россия) — + 7,40…
Женщины. 10 км 1. Николет Шилади (Венгрия) — 2:14.13,95. 2. Джиневра Тадеучи (Италия) — + 1,55. 3. Анастасия Крапивина (Россия) — + 1,65…