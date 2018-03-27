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Школьники из поселения Вороновское поучаствовали в окружном конкурсе
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Школьники из поселения Вороновское поучаствовали в окружном конкурсе 

Администрация поселения Вороновское 27 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Ученики школы №2073 поселения Вороновское приняли участие в окружном конкурсе-смотре «Огонь-друг, огонь-враг». В мероприятии приняли ребята из 14 образовательных учреждений Новой Москвы.
— Каждый участник на суд жюри представил сразу несколько работ. Основными направлениями были — художественно-изобразительное творчество, декоративно-прикладное искусство и моделирование. От нашего образовательного учреждения было представлено более 70 проектов, — сообщили сотрудники школы №2073 поселения Вороновское.
Они добавили, что 22 ученика выступят на городском этапе конкурса. Планируется, что он пройдет в апреле.
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