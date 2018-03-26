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Спортсмены из Вороновского выступили на лыжных состязаниях
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Спортсмены из Вороновского выступили на лыжных состязаниях 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив Атлеты из поселения Вороновское 25 марта поучаствовали на закрытии лыжного сезона.
— Для наших спортсменов зима выдалась богатой на соревнования. Ребята выступили не только на домашних, но и выездных турнирах. В этот раз честь поселения отстаивали более пяти человек. Ребята выступили сразу в нескольких возрастных категориях и заняли призовые места, — прокомментировали сотрудники администрации поселения Вороновское.
Они добавили, что в рамках состязаний атлеты преодолели расстояния в 3, 5 и 13 километров. Лыжники смогли пройти дистанцию свободным стилем.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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