Спортсмены из Вороновского выступили на лыжных состязаниях

Фото: архив Атлеты из поселения Вороновское 25 марта поучаствовали на закрытии лыжного сезона.

— Для наших спортсменов зима выдалась богатой на соревнования. Ребята выступили не только на домашних, но и выездных турнирах. В этот раз честь поселения отстаивали более пяти человек. Ребята выступили сразу в нескольких возрастных категориях и заняли призовые места, — прокомментировали сотрудники администрации поселения Вороновское.

Они добавили, что в рамках состязаний атлеты преодолели расстояния в 3, 5 и 13 километров. Лыжники смогли пройти дистанцию свободным стилем.