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30 медалей разыграли лыжники на турнире под Вологдой
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30 медалей разыграли лыжники на турнире под Вологдой 

Вологда.рф 8 часов назад
Фото: Вологда.рф
На трассе спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» прошли соревнования памяти тренера ДЮСШ по зимним видам спорта А. Н. Федорова. Состязания состоялись уже в шестой раз. Порядка 200 спортсменов из Вологды, Череповца, Грязовца, Сокола боролись за победу.
Участники от 9 лет и старше бежали дистанции 3, 5 и 10 километров. В результате 26 из разыгранных 30 медалей ушли в копилку спортсменов из Вологды.
Организовали соревнования выпускники ДЮСШ по зимним видам спорта при поддержке МАУ «Стадион Динамо». На сегодняшний день порядка 900 юных вологжан занимаются в ДЮСШ по зимним видам спорта. Помимо лыжных гонок, здесь есть подготовка в дисциплинах — фигурное катание, хоккей и даже биатлон.
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