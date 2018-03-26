30 медалей разыграли лыжники на турнире под Вологдой

На трассе спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» прошли соревнования памяти тренера ДЮСШ по зимним видам спорта А. Н. Федорова. Состязания состоялись уже в шестой раз. Порядка 200 спортсменов из Вологды, Череповца, Грязовца, Сокола боролись за победу.

Участники от 9 лет и старше бежали дистанции 3, 5 и 10 километров. В результате 26 из разыгранных 30 медалей ушли в копилку спортсменов из Вологды.

Организовали соревнования выпускники ДЮСШ по зимним видам спорта при поддержке МАУ «Стадион Динамо». На сегодняшний день порядка 900 юных вологжан занимаются в ДЮСШ по зимним видам спорта. Помимо лыжных гонок, здесь есть подготовка в дисциплинах — фигурное катание, хоккей и даже биатлон.