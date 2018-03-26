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Более 150 атлетов выступило на закрытии лыжного сезона в Троицке
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Более 150 атлетов выступило на закрытии лыжного сезона в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 7 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Закрытие лыжного сезона 25 марта состоялось на территории Спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в городском округе Троицк. В нем приняло участие более 150 атлетов.
— Благодаря такой нестабильной погоде, лыжный сезон немного затянулся. Отрадно, что на заключительную гонку пришли спортсмены всех возрастов. Среди атлетов были не только жители городского округа, но и представители других муниципальных образований Новой Москвы. В этот раз к нам приехали гости из Подольска и Наро-Фоминска, — сообщили сотрудники базы «Лесная».
Отметим, что каждый спортсмен преодолел несколько дистанций. Минимальная длина забега составила три километра.
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