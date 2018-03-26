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В Североморске прошел чемпионат управлений, отделов и служб штаба СФ по лыжному спорту
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В Североморске прошел чемпионат управлений, отделов и служб штаба СФ по лыжному спорту 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В командном зачете первое место заняли военнослужащие регионального центра управления, серебро досталось команде разведывательного управления, замкнула тройку лидеров служба ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота.
В главной базе Северного флота (СФ) — городе Североморске — прошел чемпионат управлений, отделов и служб штаба СФ по лыжному спорту. В нем приняли участие 5 команд.
Дистанция лыжной трассы составила 5 километров.
Лучшие результаты продемонстрировали лыжники регионального центра управления штаба СФ. Чемпионом стал капитан 3 ранга С. Горюшин, капитан 2 ранга Р. Кисель завоевал серебряную награду, а третье место досталось капитану 3 ранга Е. Киселеву.
В командном зачете первое место заняли военнослужащие регионального центра управления, серебро досталось команде разведывательного управления, замкнула тройку лидеров служба ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота.
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