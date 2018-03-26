В Североморске прошел чемпионат управлений, отделов и служб штаба СФ по лыжному спорту

В командном зачете первое место заняли военнослужащие регионального центра управления, серебро досталось команде разведывательного управления, замкнула тройку лидеров служба ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота. В главной базе Северного флота ( СФ ) — городе Североморске — прошел чемпионат управлений, отделов и служб штаба СФ по лыжному спорту. В нем приняли участие 5 команд. Дистанция лыжной трассы составила 5 километров. Лучшие результаты продемонстрировали лыжники регионального центра управления штаба СФ. Чемпионом стал капитан 3 ранга С. Горюшин, капитан 2 ранга Р. Кисель завоевал серебряную награду, а третье место досталось капитану 3 ранга Е. Киселеву. В командном зачете первое место заняли военнослужащие регионального центра управления, серебро досталось команде разведывательного управления, замкнула тройку лидеров служба ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота.