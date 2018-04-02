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Спицов: мы не имеем права обвинять норвежцев, если у нас нет доказательств
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Спицов: мы не имеем права обвинять норвежцев, если у нас нет доказательств 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Лыжник Денис Спицов подвёл итоги сезона и рассказал о взаимоотношениях с норвежскими спортсменами. На Олимпиаде в Пхёнчхане Спицов завоевал три медали — две серебряные и одну бронзовую.
«Я стараюсь всегда улыбаться, но после неудач закрываюсь от всех и замыкаюсь в себе на небольшое время. Но потом уже спокойно иду и общаюсь по итогам гонки. Тяжелее всего на Олимпиаде мне дался «полтинник», я надеялся на лучший результат. Я рад, что был участником всей олимпийской программы. Не каждому это удаётся за карьеру.
Что касается норвежцев, я считаю, что мы бегаем на одном с ними уровне. Никто из норвежских лыжников ни разу не высказался плохо о российских спортсменах, которых отстранили, потому что они понимали, что нет нормальных доказательств. Мы, в свою очередь, тоже не имеем права их в чём-то обвинять из-за терапевтических исключений. Мы все хорошо общаемся и не скатываемся на обвинения в том, в чём нет доказательств», — передаёт слова Спицова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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