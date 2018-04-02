Спицов: мы не имеем права обвинять норвежцев, если у нас нет доказательств

Лыжник Денис Спицов подвёл итоги сезона и рассказал о взаимоотношениях с норвежскими спортсменами. На Олимпиаде в Пхёнчхане Спицов завоевал три медали — две серебряные и одну бронзовую.

«Я стараюсь всегда улыбаться, но после неудач закрываюсь от всех и замыкаюсь в себе на небольшое время. Но потом уже спокойно иду и общаюсь по итогам гонки. Тяжелее всего на Олимпиаде мне дался «полтинник», я надеялся на лучший результат. Я рад, что был участником всей олимпийской программы. Не каждому это удаётся за карьеру.