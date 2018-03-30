Спицов стал победителем Toyota Challnge Сup

Российский офис компании Тойота 26 марта объявил имя победителя соревнования Toyota Challenge Cup. По итогам народного голосования и отбора экспертного жюри спортсменом, проявившим наибольшую страсть к победе на Олимпиаде-2018 и совершившим то, что ранее казалось невозможным, признан лыжник Денис Спицов . Он был награжден новым Toyota Fortuner с бензиновым двигателем и принят в команду атлетов Team Toyota Russia.

Кубок Toyota Challenge Cup стал первой локальной инициативой компании «Тойота» в рамках глобального партнерства бренда с олимпийским движением. Цель проекта — поддержка российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Основной критерий выбора победителя — это не завоеванные медали и не количество побед. Нам интересна история преодоления себя, обстоятельств, борьбы до последнего. Мы ставили себе задачу найти того, кто совершил на этой Олимпиаде невозможное, и наградить его", — прокомментировала Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга Toyota.

Для того чтобы оценить усилия каждого из членов сборной, было собрано профессиональное жюри, в состав которого вошли олимпийские призеры, медиаэксперты и шестикратная чемпионка финала Кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева

Во время Олимпиады жюри отбирало наиболее значимые свершения спортсменов, за которые голосовали обычные болельщики.

В итоге из 22 историй было отобрано восемь финалистов, завоевавших максимальное количество голосов и вошедших в шорт-лист:

За каждым из спортсменов, вошедших в шорт-лист, стояла особенная история преодоления различных обстоятельств: травм, неудач, недоверия. Их всех объединяет заметный результат Олимпийских игр — призовое место или момент, заставляющий испытать гордость за проявленную силу духа и мужество спортсмена.

С перевесом в один голос победу в кубке Toyota Challenge Cup одержал олимпийский призер лыжник Денис Спицов.

21-летний спортсмен попал в сборную в последний момент из-за отстранения своих товарищей. В скиатлоне он занял четвертое место, что было расценено как успех даже президентом ФЛГР Еленой Вяльбе ,. Но это было только начало: в гонке с раздельным стартом он стал третьим, в эстафете буквально вытащил команду на второе место, а в командном спринте завоевал с партнером серебро!

"В самой первой гонке в лыжной программе Денис Спицов попадает в завал на первых километрах и буквально последним выезжает на трассу. Естественно, все лидеры были далеко впереди, но спортсмен не сдался, очень скоро вернулся в лидирующую группу. Победить трех норвежцев, попавших в итоге на пьедестал, не удалось, но россиянин обошел Мориса Манифика — знаменитого французского лыжника, который наверняка и не был со Спицовым до этого знаком. В итоге Денис стал четвертым — этот результат заставил плакать президента ФЛГР Елену Вяльбе. Казалось бы, на этом можно ставить точку. Сумасшедшая радость, сумасшедший успех в прошлом юниора. Но парень на этом не останавливается и выигрывает три олимпийские медали в Корее. Мне кажется, что это как раз очень яркий пример спортивного подвига", — прокомментировал историю Дениса Николай Круглов , российский биатлонист, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Турине, председатель жюри Toyota Challenge Cup.

Среди проголосовавших за лыжника была и Ляйсан Утяшева.

"Могу сказать, что эта Олимпиада была особенной для всех и победили, наверно, все, — сказала Утяшева. — Но я лично переживала за Дениса — того, кто по-настоящему совершил невозможное, хотя и не был к этому готов в силу своего возраста. Я помню, как сама, еще будучи совсем ребенком, уже защищала честь страны на Кубке мира, на чемпионате мира, и я знаю, каково это — быть еще совсем неопытным спортсменом, который должен сейчас защитить себя, своего тренера, свою страну, свой вид спорта и побороться".

За свою историю преодоления Спицов был награжден новым автомобилем Toyota Fortuner, ключи от которого спортсмену вручил президент ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга.

"Для меня большая гордость — объявить победителя Toyota Challenge Cup, спортсмена, который действительно бросил вызов невозможному, — сказал Суга. — Это очень близко по духу компании «Тойота». На протяжении всей истории мы испытываем наши автомобили на грани возможностей, чтобы они были лучшими во всем и всегда. Именно поэтому «Тойота» разделяет ценности олимпийского движения и верит в силу человеческого духа".

"В первую очередь я хотел бы, конечно, поблагодарить уважаемое жюри за то, что мне удалось одержать такую важную для себя победу, — сказал сам Спицов. — Я очень рад этому и благодарен компании «Тойота» за то, что она поддерживает спортсменов, ведь нам очень важна поддержка, важна мотивация, понимание, что за тебя болеют, в тебя верят, — это дает силы для новых побед".

Помимо автомобиля, Денис получил приглашение от президента компании «Тойота» стать частью команды Team Toyota Russia. Это команда из 17 атлетов, в числе которых как олимпийские спортсмены, так и представители экстремальных видов спорта. Все атлеты Team Toyota Russia — профессионалы своего дела и каждый день собственным примером доказывают, что невозможное возможно.