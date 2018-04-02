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Спицов встал на защиту норвежских лыжников
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Спицов: несправедливо подозревать норвежских лыжников в применении допинга 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Трехкратный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Денис Спицов призвал не обвинять норвежских лыжников в применении допинга, не имея на это доказательств. Об этом он сказал во время пресс-конференции в ТАСС.
Сборная Норвегии привезла на олимпиаду в Пхёнчхан около 6 тыс. доз противоастматических препаратов.
"Я бы не хотел считать, что все норвежцы астматики и принимают допинг. Мы бегаем на одном уровне уровне, и Саша [Большунов] не раз доказывал, что он может их обыгрывать. Несправедливо считать, что они принимают допинг, не имея доказательств", — сказал Спицов.
"Никто из норвежских спортсменов ни разу не высказался плохо о тех ребятах, которых отстранили. У нас с ними хорошие отношения", — добавил он.
Норвежские лыжники в Пхёнчхане завоевали семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, показав лучший результат среди всех сборных.
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 Ещё 14 источников 
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