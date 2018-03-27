Денис Спицов: Стараюсь позабыть поскорее все эти медали — трудно бегать, когда считаешь, что всего добился

Российский лыжник Денис Спицов , ставший лауреатом Toyota Challenge Cup, поделился впечатлениями от конкурса, а также рассказал, за кого проголосовал бы сам.

— Впечатления неописуемые, — приводит слова Спицова «Матч ТВ». — Так же, когда на Олимпиаде все спрашивали, что я чувствовал, когда завоевал олимпийскую медаль. Не верю, что выиграл такой престижный конкурс.

— Интересовались историями других номинантов?

— Конечно. Меня очень тронула история Николая Олюнина . Я агитировал голосовать за него. Он мог действительно бороться за медаль. И это досадное падение, травма… Надеюсь, он в скором времени вернется в большой спорт.

— Мыслями вы еще в Корее?

— Наоборот, стараюсь отдалиться от этого. Позабыть поскорее все эти медали, все достижения. Трудно бегать, когда считаешь, что всего добился.

— То есть мотивацию на следующие старты будет найти несложно?

— Конечно. У нас пока нет самого главного — олимпийского золота. И помимо Олимпиады еще много престижных турниров: «Тур де Ски», чемпионат мира.

— После Игр стали больше узнавать на улице?

— Я пока не обращаю на это внимания. Не заметил, чтоб стали больше узнавать. На соревнованиях люди узнают, здороваются, просят автограф или сфотографироваться — это очень приятно, я никогда не отказываю. Видимо, у нас не такой популярный вид спорта, чтоб узнавали на улицах. Мы стремимся его популяризировать, и я надеюсь, после Олимпиады у нас появится больше фанатов лыжного спорта, и люди благодаря нашему примеру встанут на лыжи.

Напомним, на прошедших Играх в Корее 21-летний Спицов, заменивший в составе национальной команды недопущенных лыжников, завоевал два серебра и бронзу.